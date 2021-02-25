В Петербурге задержали фигурантов дела о хищении в центре им. Гранова

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. 25 февраля. /ТАСС/. Фигуранты уголовного дела о причинении материального ущерба Российскому научному центру радиологии и хирургических технологий имени академика А. М. Гранова в размере 156,7 млн рублей задержаны в Санкт-Петербурге. Куйбышевский районный суд избрал им запрет определенных действий, сообщили журналистам в четверг в объединенной пресс-службе судов города.

"Фигурантам избран запрет определенных действий (работать на руководящих должностях в органах госвласти, общаться с обвиняемыми и свидетелями, отправлять и получать почту, использовать средства связи и интернет)", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, задержаны первый заместитель директора центра Андрей Клекоцкий, замдиректора учреждения по капстроительству Владимир Кожикин, а также сотрудники компании ООО "Омега строй" Олег Исмагамбетов и Михаил Масейков были 24 февраля. Уголовное дело по ч. 3 ст. 285 УК РФ ("Злоупотребление должностными полномочиями") было возбуждено 29 июня 2020 года.

По версии следствия, в 2014 году научный центр радиологии (расположен в поселке Песочный под Петербургом) заключил с ЗАО "Верфау Медикал Инжиниринг" контракты на реконструкцию трех корпусов и отделения радиофармпрепаратов. Клекоцкий и Кожикин совместно с сотрудниками ООО "Омега строй" Исмагамбетовым и Масейковым, выполнявшими функции строительного контроля, достоверно знали о невыполненных подрядчиком работах, но злоупотребили своими должностными полномочиями и эти работы приняли. После этого на счет ЗАО "Верфау Медикал Инжиниринг" центр радиологии перечислил 229,6 млн рублей, в том числе 156,7 млн рублей за фактически невыполненные работы, что повлекло тяжкие последствия в виде материального ущерба и невозможности эксплуатации корпусов.

Ранее в правоохранительных органах официально не сообщалось о задержании фигурантов дела.