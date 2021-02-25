Открытое горение ликвидировали на складе в Краснодарском крае

КРАСНОДАР, 25 февраля. /ТАСС/. Пожарным удалось ликвидировать открытое горение на складе в поселке Украинский в Динском районе Краснодарского края. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Ранее в четверг сообщалось, что пожару присвоен повышенный ранг сложности. Возгорание удалось локализовать на площади в 1 тыс. кв. м.

"22:58 - ликвидация открытого горения", - говорится в сообщении. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет.

В пресс-службе администрации Динского района ТАСС уточнили, что пожар произошел на территории цеха по производству мебели.