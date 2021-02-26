На руководителя лжетурфирмы в Хабаровске завели дело после обмана более 80 человек

ХАБАРОВСК, 26 февраля. /ТАСС/. Уголовные дела в отношении руководителя туристической фирмы возбудили в Хабаровске, женщина обманула желающих отдохнуть, продав им несуществующие путевки на сумму более 12 млн рублей. Об этом сообщила прокуратура Хабаровского края в пятницу.

"Обвиняемая, являясь фактическим учредителем и руководителем зарегистрированного общества с ограниченной ответственностью, под видом оказания туристических услуг населению принимала от потенциальных туристов денежные средства в качестве оплаты по заключенным договорам о туристическом путешествии. Однако взятые на себя обязательства по оказанию услуг выполнять не намеревалась и переданные ей денежные средства тратила на личные нужды. В результате чего похитила у 87 потерпевших более 12 млн рублей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что до этого женщина уговорила свою знакомую зарегистрировать на нее юрлицо без намерения осуществлять управление его деятельностью. Они подали в соответствующий орган, осуществляющий регистрацию юрлиц, данные, в результате чего в единый государственный реестр юридических лиц были внесены сведения о подставном лице.

В отношении женщины возбуждены уголовные дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере") и п. "б" ч. 2 ст. 173.1 УК РФ ("Представление в орган, осуществляющий регистрацию юридических лиц, сведений о подставных лицах группой лиц по предварительному сговору"). Прокуратура утвердила обвинительное заключение, дело направлено в суд. Максимальное наказание по этим статьям - лишение свободы сроком до 10 лет и штрафом до 1 млн рублей.