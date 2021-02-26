На Камчатке освободили под залог руководителя энергокомпании, подозреваемого в хищении

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 26 февраля. /ТАСС/. Генерального директора АО "Корякэнерго" на Камчатке, подозреваемого в хищении 100 млн рублей из средств бюджета региона, выпустили под залог, сообщает пресс-служба краевого суда.

Как пояснил ТАСС источник в правоохранительных органах, фигурантом дела стал гендиректор АО "Корякэнерго" Евгений Кондращенко.

"Генеральному директору АО "Корякэнерго" мера пресечения в виде домашнего ареста изменена на залог в размере 7 млн рублей", - говорится в сообщении.

По версии следствия, в 2013 году гендиректор организовал фиктивную схему закупки угля с целью искусственного завышения цены поставок и с последующим обналичиванием денежных средств. Руководителя компании обвиняют в хищении 100 млн рублей. В отношении подозреваемого была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, также следователи наложили арест на недвижимое имущество обвиняемого.

В настоящее время проведены основные следственные действия, в том числе с участием обвиняемого, допрошены свидетели, изъяты необходимые документы и электронные носители по месту его работы. Обвиняемый не судим, имеет постоянное место работы, жительства и родственные связи, характеризуется исключительно положительно. С учетом этих обстоятельств, суд пришел к выводу о том, что необходимость в изоляции обвиняемого от общества в интересах судопроизводства утратила свое прежнее значение, а его надлежащее поведение может быть обеспечено мерой пресечения в виде залога.