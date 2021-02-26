Житель Камчатки получил условный срок за ложное сообщение о готовящемся теракте

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 26 февраля. /ТАСС/. Жителя Камчатки приговорили к 2,5 годам лишения свободы условно за ложное сообщение об террористическом акте, сообщает в пятницу пресс-служба Елизовского районного суда.

По версии следствия, в октябре 2020 года мужчина, находясь в изоляторе временного содержания, сообщил о готовящемся поджоге здания крупного торгового центра в столице полуострова. Информация не нашла подтверждения.

"Вынесен обвинительный приговор в отношении 37-летнего елизовчанина, который признан виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 207 УК РФ, а именно в том, что он сделал заведомо ложное сообщение о готовящемся акте терроризма. Указанное преступление подсудимый совершил, имея непогашенную судимость. Суд пришел к выводу о назначении наказания в виде лишения свободы сроком на два года и шесть месяцев условно с испытательным сроком три года", - говорится в сообщении.