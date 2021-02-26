Прокуратура закрыла более 100 зданий в Москве с начала пандемии

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Прокуратура совместно с Роспотребнадзором закрыла более 100 зданий в Москве за нарушения санитарно-эпидемиологических правил во время пандемии коронавируса. Об этом заявил прокурор Москвы Денис Попов.

"Результатом совместной работы в минувшем году, в частности, стало приостановление деятельности более 100 организаций, которые нарушали требования санитарно-эпидемиологического законодательства", - сказал прокурор, выступая на коллегии управления Роспотребнадзора по Москве.

По его словам, также во время пандемии более чем на 60% - до 1 300 - увеличилось число поступивших в надзорное ведомство заявлений о проведении внеплановых выездных проверок, свыше 90% которых было согласовано. Попов отметил, что профессиональные знания работников Роспотребнадзора и предоставляемые ими материалы активно использовались прокуратурой для принятия мер реагирования, планирования, анализа и прогнозирования дальнейшей ситуации.

Прокурор подчеркнул, что в ситуации пандемии "приходилось практически с нуля формировать правоприменительную практику, искать баланс между ограничениями определенных свобод граждан, изменением привычного ритма и сохранением жизни и здоровья москвичей". "В данных условиях тесное рабочее взаимодействие между органами прокуратуры города и Роспотребнадзором позволило обеспечить соблюдение установленных в городе ограничительных мер, а также не допустить худшего сценария развития пандемии коронавируса", - считает Попов.