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Жителя Ленобласти задержали по подозрению в убийстве и расчленении матери

По словам источника ТАСС, мужчина уже указал место в лесу, где спрятал останки

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 февраля. /ТАСС/. В Ленинградской области задержали мужчину, которого подозревают в убийстве матери, чье тело он затем расчленил и спрятал в лесу. Об этом сообщил ТАСС источник в силовых структурах.

"В городе Сертолове задержали 40-летнего местного жителя, проходит подозреваемым в убийстве, после которого он расчленил тело и спрятал", - сказал собеседник агентства.

Женщина пропала в конце лета прошлого года, но проводимые поисковые мероприятия результата не дали. 25 февраля этого года сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело об убийстве и решили допросить сына пропавшей женщины. В ходе допроса он признался, что расчленил тело матери, упаковал останки в пакеты и закопал в лесу. При этом он заявил, что женщина умерла своей смертью, а он лишь обнаружил тело и через несколько дней решил его спрятать, не заявляя о случившемся. "Останки сейчас ищут в том месте, где он указал", - отметил собеседник агентства.

Официальным подтверждением этой информации ТАСС пока не располагает.

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