Глава района в Ростовской области подозревается в получении взятки в 2,7 млн рублей

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 февраля. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело в отношении главы администрации Куйбышевского района Ростовской области, которую подозревают в получении взятки в 2,7 млн рублей. Об этом в пятницу сообщили ТАСС в пресс-службе следственного управления СК России по Ростовской области.

По версии следствия, с 2019 по 2021 год глава администрации Куйбышевского района получила от представителя коммерческой организации, выигравшей конкурс на выполнение строительных работ, взятку в общей сумме 2,7 млн рублей.

"Вторым отделом по расследованию особо важных дел (о преступлениях против государственной власти и в сфере экономики) возбуждено уголовное дело в отношении главы администрации Куйбышевского района Ростовской области по признакам преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере)", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, женщину задержали после получения денежных средств. Решается вопрос об избрании ей меры пресечения. По делу выполняются действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенных преступлений.