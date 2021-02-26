На Ставрополье устанавливают обстоятельства смерти десятилетней девочки в больнице

ПЯТИГОРСК, 26 февраля. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело после смерти десятилетней девочки в больнице города Ессентуки, сообщили журналистам в пятницу в следственном управлении СК РФ по Ставропольскому краю.

"3 февраля в детскую реанимацию Ессентукской городской больницы из города Георгиевска в бессознательном состоянии была доставлена десятилетняя девочка, которая, не приходя в сознание, скончалась. В целях установления обстоятельств произошедшего и возможности проведения с этой целью всего комплекса следственных действий следственный отдел по городу Ессентуки следственного управления СК РФ по Ставропольскому краю возбудил по данному факту уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности")", - говорится в сообщении.

Отмечается, что следователи СКР изъяли медицинские документы, назначили судебные экспертизы, а также проводят другие следственные и процессуальные действия.