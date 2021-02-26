В Перми под лестницей жилого дома нашли новорожденного ребенка

ПЕРМЬ, 26 февраля. /ТАСС/. Полиция возбудила уголовное дело в отношении девушки, которая оставила в подъезде одного из многоквартирных домов Перми новорожденного ребенка. Младенец был госпитализирован, сообщает в пятницу пресс-служба ГУ МВД России по Пермскому краю.

"В дежурную часть территориального отдела полиции обратилась женщина. Она пояснила, что в подъезде дома, расположенного по адресу: ул. Баумана, услышала детский плач и обнаружила на первом этаже под лестницей новорожденного ребенка мужского пола, документов при нем не было. <...> Возбуждено уголовное дело по ст. 125 УК РФ ("Оставление в опасности")", - сообщают в ведомстве.

По информации МВД, в совершении преступления подозревается жительница города Верещагино 1997 года рождения. Ей избрали меру пресечения в виде подписке о невыезде и надлежащем поведении. В настоящее время ребенок находится в медучреждении, его состояние удовлетворительное.