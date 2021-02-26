Жителя Тульской области приговорили к 10 годам колонии за убийство редактора газеты

ТУЛА, 26 февраля. /ТАСС/. Жителя города Узловая Тульской области признали виновным в убийстве главного редактора газеты "Знамя" Сергея Ванеева и приговорили его к 10 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба прокуратуры региона.

"Суд учел позицию государственного обвинителя относительно вида и размера наказания и приговорил подсудимого к 10 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении на сайте областной прокуратуры.

Тело Ванеева обнаружили днем 5 декабря 2020 года в одном из домов на улице 7-й Съезд Советов. Следствие установило, что смертельные ранения во время ссоры ему нанес 28-летний мужчина, находившийся в тот момент в состоянии алкогольного опьянения. Кроме того, выяснилось, что 15 ноября подозреваемый, также будучи пьяным, угнал автомобиль другого знакомого и попал в ДТП.

Ванеев родился в 1966 году, окончил Московский полиграфический институт, с 1987 года зачислен корреспондентом в штат редакции газеты "Знамя", с 1992 года являлся ее главным редактором.