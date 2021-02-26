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Один из пострадавших при взрыве газового баллона в Ростовской области умер в больнице

Двоих пострадавших перевели в ожоговый центр

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 февраля. /ТАСС/. Один из трех пострадавших при взрыве газового баллона в Красносулинском районе Ростовской области умер в больнице, двоих других перевели в ожоговый центр Ростова-на-Дону, сообщили ТАСС в ЦГБ города Зверево.

"Один [пострадавший при взрыве] умер, остальных перевезли в Ростов, ожоговый центр", - сказали в больнице.

22 февраля в хуторе Молаканском Красносулинского района Ростовской области в результате взрыва газового баллона пострадали три человека, в том числе подросток. Все пострадавшие поступили в реанимацию больницы города Зверева.

После взрыва следователи возбудили уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающим требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. В пресс-службе прокуратуры Ростовской области добавили, что ход расследования уголовного дела взят на контроль сотрудниками надзорного ведомства.

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