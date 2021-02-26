Число отравившихся из-за некачественной воды в Красноярске достигло 158

Жалобы на плохое самочувствие от жителей Студенческого городка Красноярска стали поступать 31 января. Сообщалось о 92 отравившихся. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 1 ст. 238 УК РФ).

КРАСНОЯРСК, 26 февраля. /ТАСС/. Общее число отравившихся из-за некачественной воды в сетях централизованного водоснабжения в Октябрьском районе Красноярска с 31 января по 6 февраля достигло 158 человек. Об этом в пятницу говорится в сообщении регионального управления Роспотребнадзора, завершившего санитарно-эпидемиологическое расследование.

"В период с 31.01.2021 г. по 06.02.2021 г. зарегистрировано 158 случаев заболевания острой кишечной инфекцией вирусной этиологии. 90 заболевших - дети. Преимущественно регистрировались случаи заболевания легкой степени тяжести", - говорится в сообщении ведомства.

По данным ведомства, в ходе расследования было установлено, что заражение произошло при использовании жителями холодной воды из системы централизованного водоснабжения. Также специалисты Роспотребнадзора выявили нарушения со стороны ресурсоснабжающей компании "Краском" нарушения санитарно-эпидемиологических правил, которые могли способствовать формированию очага заболеваемости. По фактам выявленных нарушений возбуждены административные дела в отношении должностных лиц и самой компании.

Ранее сообщалось, что прокуратура вынесла представление "Краскому" по факту ненадлежащего оказания услуг. В свою очередь в компании заявили, что опротестуют данное решение.

Компания "Краском" основана в 2003 году, она занимается теплоснабжением и водоснабжением в некоторых микрорайонах Красноярска.