Дело экс-главы Ивановской области передали в Генпрокуратуру для утверждения обвинения

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Уголовное дело бывшего губернатора Ивановской области Павла Конькова, который обвиняется в растрате порядка 700 млн рублей, передали в Генеральную прокуратуру для утверждения обвинительного заключения. Из-за объема и сложности дела процедура утверждения была продлена, как и мера пресечения Конькову. Об этом сообщила ТАСС в пятницу его адвокат Анна Коткова.

"У нас завершился процесс ознакомления с материалами дела. В настоящий момент дело вместе с обвинительным заключением передано в Генпрокуратуру", - сказала собеседница агентства.

По ее словам, обычно процедура утверждения обвинительного заключения занимает десять дней, но в этот раз, учитывая объем и сложность уголовного дела, она была продлена прокурором до 30 суток. "Таким образом, мера пресечения, которая у нас истекала в конце февраля, Павлу Алексеевичу [Конькову] также была продлена до 30 марта. Она осталась прежней - домашний арест", - уточнила Коткова.