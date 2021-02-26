Суд на Кубани отменил приговор краснодарскому адвокату, покусавшему полицейских

КРАСНОДАР, 26 февраля. /ТАСС/. Краснодарский краевой суд в пятницу удовлетворил апелляционную жалобу защитников адвоката Михаила Беньяша, отменив вынесенный ранее в отношении него приговор о признании виновным в применении насилия к полицейским. Об этом сообщил ТАСС представляющий интересы Беньяша Александр Попков.

В октябре 2019 года Ленинский районный суд Краснодара приговорил к штрафу в размере 30 тыс. рублей адвоката Михаила Беньяша за насилие к полицейским. Тогда прокурор просил назначить ему штраф в размере 70 тыс. рублей, а с учетом того, что Беньяш месяц отбыл под стражей, снизить эту сумму до 40 тыс. рублей.

"Мы подавали ряд апелляционных жалоб. Краснодарский краевой суд отменил приговор Ленинского районного суда и направил дело на новое рассмотрение. Оглашена была только резолютивная часть, полагаем, что мотивировка была связана с нарушениями, допущенными в деле и в приговоре", - сказал Попков.

В отношении Беньяша возбудили два уголовных дела по статьям 318 УК РФ ("Применение насилия в отношении представителя власти") и 294 УК РФ ("Воспрепятствование правосудию").

По данным СУ СК РФ по Краснодарскому краю, адвокат распространял в интернете призывы к участию в несогласованном митинге. В сентябре 2018 года двое оперуполномоченных отдела уголовного розыска полиции заметили его на одной из улиц Краснодара, предъявили мужчине свои служебные удостоверения и сообщили о необходимости проехать в отдел полиции. По версии следствия, адвокат укусил одного из сотрудников полиции за руку, а другому нанес не менее трех ударов в лицо.