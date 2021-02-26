В Москве задержали предполагаемую подельницу обвиняемого в торговле данными россиян хакера

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Сотрудники российских правоохранительных органов установили и задержали предполагаемую подельницу хакера, который торговал персональными данными россиян. Об этом ТАСС сообщил в пятницу источник в правоохранительных органах.

"Сотрудниками правоохранительных органов, а также специалистами в области компьютерной безопасности была установлена уроженка Кемеровской области Мартыненко Анжелика Вячеславовна, которая является предполагаемой соучастницей продажи личных персональных данных россиян: копиями паспортов, выписками из банков и другими документами потерпевших", - сказал собеседник агентства.

Ранее под домашний арест в рамках этого дела был отправлен Ален Федоров. По данным источника ТАСС, он признал вину и дал признательные показания. Фигурантам предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 272 УК РФ (неправомерный доступ к компьютерной информации, причинивший крупный ущерб, совершенный организованной группой и создавший угрозу наступления тяжких последствий). Санкция вменяемой фигурантам статьи предусматривает наказание до семи лет лишения свободы.

В Тверском суде Москвы ТАСС сообщили, что обвиняемая Мартыненко была помещена под домашний арест на 2 месяца. "Суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании в отношении обвиняемой меры пресечения в виде домашнего ареста на срок до 5 апреля 2021 года", - сказала агентству пресс-секретарь суда Ольга Бондарева.

Официальными комментариями органов следствия ТАСС пока не располагает.