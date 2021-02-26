Студент в Иванове ударил ножом женщину

ТАСС, 26 февраля. В Иванове студент вуза пытался убить женщину, нанеся ей множественные ножевые ранения, после чего поджег квартиру, похитил ее трехлетнюю дочь и скрылся с ней. В настоящий момент он задержан, в отношении него возбуждено уголовное дело, сообщает в пятницу СК по Ивановской области.

"Следственными органами СК РФ по Ивановской области возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство женщины по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство)", - сообщает СК.

По данным следствия, в пятницу днем в одну из больниц Иваново доставили женщину с множественными ножевыми ранениями, которые ей нанес незнакомый мужчина, пришедший к ней домой. После этого он поджег квартиру и скрылся, забрав с собой трехлетнюю дочь пострадавшей.

Как сообщили в пресс-службе УМВД по Ивановской области, сотрудники уголовного розыска изучили записи камер видеонаблюдения и установили машину, на которой скрылся подозреваемый. Вскоре его личность была установлена, им оказался 18-летний студент вуза. Мужчина был задержан, местонахождение ребенка установлено. Здоровью и жизни девочки ничего не угрожает. В настоящее время решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.