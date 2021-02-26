Военнослужащий ДНР погиб в результате обстрела со стороны армии Украины

ДОНЕЦК, 26 февраля. /ТАСС/. Военнослужащий Донецкой народной республики (ДНР) погиб в результате обстрела со стороны украинских силовиков. Об этом в пятницу сообщили в Управлении Народной милиции ДНР.

"С прискорбием сообщаем, что в результате вражеских обстрелов погиб защитник нашей республики. Выражаем искренние соболезнования родным и близким погибшего", - цитирует сообщение ведомства Донецкое агентство новостей.

Минометный огонь был открыт со стороны Вооруженных сил Украины по селу Ленинское на юге ДНР. Народная милиция в связи с этим призвала действующего председателя ОБСЕ Анн Линде посетить ДНР для объективной оценки военной обстановки, а также потребовать от Киева провести разбирательство в отношении украинских командиров.

В Донбассе с 27 июля 2020 года действуют дополнительные меры по контролю за перемирием, которые были согласованы участниками контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины. Дополнительные меры включают запрет на наступательные и разведывательно-диверсионные действия, на использование летательных аппаратов, запрет на ведение огня и размещение тяжелого вооружения в населенных пунктах. Одним из главных пунктов соглашения является применение дисциплинарных мер за нарушение режима тишины, а ответный огонь в случае наступательных действий допускается только в случае прямого приказа командования.