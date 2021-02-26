Пять уголовных дел о мошенничестве возбуждено из-за хищения госнедвижимости в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 февраля. /ТАСС/. Полиция возбудила пять уголовных дел о мошенничестве из-за хищения государственной недвижимости в исторических зданиях в Санкт-Петербурге, сообщили ТАСС в главке МВД по городу и Ленинградской области.

"Полиция Петербурга выявила масштабную мошенническую схему, связанную с хищением недвижимости в историческом центре города. В рамках пяти уголовных дел, возбужденных Главным следственным управлением ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти по статье 159 УК РФ ("Мошенничество"), проводится серия обысков. В том числе в квартирах предполагаемых фигурантов уголовных дел", - сказал представитель ведомства.

Ранее источник в силовых структурах сообщал ТАСС об обысках в Петербурге из-за хищения недвижимости в исторической части города, а также о задержании двух фигурантов дела.

Как уточнили в полиции, рыночная стоимость похищенного составляет 300 млн рублей. "Всего на настоящий момент установлены пять похищенных объектов недвижимости, все они расположены в исторических зданиях в центре Санкт-Петербурга рядом со станциями метро. Имеют большую коммерческую привлекательность и, как следствие, высокую арендную плату. Кадастровая стоимость похищенных объектов составляет порядка 145 миллионов рублей, а рыночная - не менее 300 миллионов рублей", - сообщили в полиции.

Схема хищения, как уточнили в ведомстве, состояла в предоставлении поддельных документов в органы власти и перевод помещений в частную собственность. Сейчас полиция устанавливает все обстоятельства преступления.