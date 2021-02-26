{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Пнувшему инвалида в магазине в Кирове мужчине назначили подписку о невыезде

Ранее было возбуждено уголовное дело

КИРОВ, 26 февраля. /ТАСС/. Мужчине, пнувшему инвалида в кировском магазине инвалида, избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде, сообщили ТАСС в следственном управлении СК РФ по региону.

На эту тему

"Суд не поддержал следователя и не избрал меру пресечения в виде заключения под стражу. Следователь избрал меру в виде подписки о невыезде", - сказала собеседница агентства.

Ранее в социальных сетях было опубликовано видео, на котором запечатлен момент, как мужчина ударяет ногой в спину человека, который мешал ему пройти.

Авторы видео сообщили, что пострадавший - инвалид. Было возбуждено уголовное дело, нападавшего задержали.

Теги
РоссияКировская область
Взрыв газа в доме в Нижнем Новгороде
Власти Нижегородской области назвали предварительную причину взрыва в пристройке дома
По словам губернатора региона Глеба Никитина, инцидент мог возникнуть из-за утечки газа из газораспределительной системы
Читать полностью