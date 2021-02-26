Пнувшему инвалида в магазине в Кирове мужчине назначили подписку о невыезде

КИРОВ, 26 февраля. /ТАСС/. Мужчине, пнувшему инвалида в кировском магазине инвалида, избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде, сообщили ТАСС в следственном управлении СК РФ по региону.

"Суд не поддержал следователя и не избрал меру пресечения в виде заключения под стражу. Следователь избрал меру в виде подписки о невыезде", - сказала собеседница агентства.

Ранее в социальных сетях было опубликовано видео, на котором запечатлен момент, как мужчина ударяет ногой в спину человека, который мешал ему пройти.

Авторы видео сообщили, что пострадавший - инвалид. Было возбуждено уголовное дело, нападавшего задержали.