Суд арестовал фигуранта дела о хищении госнедвижимости в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 февраля. /ТАСС/. Суд в Санкт-Петербурге арестовал одного из фигурантов дела, задержанных после обысков в городе по уголовным делам о хищении государственной недвижимости на 300 млн рублей, сообщили журналистам в объединенной пресс-службе судов города.

"Смольнинский районный суд города Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Юрия Ставского, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество")", - говорится в сообщении.

В СИЗО его заключили до 2 апреля. Сам Ставский просил у суда заключить его под домашний арест, однако получил отказ. Следователи считают, что Ставский причастен к хищению двух объектов недвижимости из собственности города: помещения на Тверской улице стоимостью почти 13 млн рублей, а также на Невском проспекте ценой более 38 млн рублей.

Ранее в главке МВД по Петербургу и Ленобласти ТАСС сообщали, что полиция раскрыла в городе масштабную схему хищения государственной недвижимости стоимостью более 300 млн рублей. Возбуждено пять уголовных дел о мошенничестве.