Две одиннадцатилетние девочки пропали на севере Красноярского края

КРАСНОЯРСК, 27 февраля. /ТАСС/. Полицейские ищут двух одиннадцатилетних девочек, пропавших в городе Дудинка Таймырского района Красноярского края, сообщается на сайте регионального главка МВД.

"На севере Красноярского края сотрудники ОМВД России по Таймырскому району подняты по тревоге на поиски школьниц, накануне не вернувшихся домой", - говорится в сообщении.

В полицию города Дудинка обратились родители девочек. Из числа сотрудников были собраны оперативные группы. Всего в поисках детей принимают участие более 50 сотрудников ОВД.

В субботу в Дудинке 41 градус мороза, погода ясная.