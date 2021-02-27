Условный срок и штраф на 3 млн рублей получила жительница Якутии за мошенничество

ТАСС, 27 февраля. Суд приговорил 30-летнюю жительницу Якутии к трем годам лишения свободы условно и взысканию с нее ущерба на сумму более 3,1 млн рублей за мошенничество в особо крупном размере. Девушка обманным путем получила две ветхие квартиры и обменяла их на новые по программе переселения граждан из аварийного жилья, сообщили в субботу журналистам в управлении ФСБ России по региону.

"Нерюнгринский городской суд признал виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК России ("Мошенничество, совершенное в особо крупном размере") и приговорил к трем годам лишения свободы условно. Суд постановил взыскать с подсудимой в пользу муниципального образования городское поселение "Поселок Серебряный Бор" материальный ущерб в размере 3 146 400 рублей. Приговор суда вступил в законную силу", - рассказали в управлении.

Подсудимая, являющаяся уроженкой Хабаровского края, занимала должность ведущего специалиста администрации поселка Серебряный Бор Нерюнгринского района. Она осуществляла деятельность по распределению жилищного фонда по договорам социального найма и оформлению распоряжений главы муниципалитета на жилые помещения. Кроме того, девушка являлась секретарем жилищной комиссии. Узнав о том, какие деревянные дома на территории поселка будут признаны непригодными для проживания и снесены, она собственноручно на себя и отдельно на мать составила документы с заведомо ложными сведениями, необходимые для закрепления за ними жилой площади. В результате, не имея законных оснований, девушка и ее мать были заселены в ветхое жилье. В дальнейшем по программе предоставления нового жилья владельцам аварийных домов они получили две благоустроенные квартиры в городе Нерюнгри. Далее жилые помещения приватизировали.