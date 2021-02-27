В Севастополе сотрудники УФСБ пресекли деятельность интернет-магазина наркотиков

СЕВАСТОПОЛЬ, 27 февраля. /ТАСС/. Сотрудники управления ФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю пресекли деятельность интернет-магазина по продаже наркотиков. Всего было изъято более 500 гр наркотиков, материал для упаковки, сообщили журналистам в пресс-службе УФСБ.

"В Севастополе сотрудниками УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю пресечена незаконная деятельность гражданина РФ, организовавшего интернет-магазин по продаже наркотических средств и психотропных веществ <…> Следственным отделом УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю в отношении организатора интернет-магазина возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. "г" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ ("Покушение на сбыт наркотических средств и психотропных веществ в крупном размере")", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что установлено, что 20-летний молодой человек закупал наркотики в других интернет-магазинах и реализовывал их при помощи закладок на территории Крыма. По информации ведомства, за время своей деятельности подозреваемый оставил почти 300 закладок.

"В ходе обысков по месту проживания задержанного обнаружено и изъято свыше пяти видов наркотических средств и психотропных веществ общей массой более 500 гр, а также фасовочный материал", - добавили в пресс-службе, отметив, что в настоящий момент проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств преступления.