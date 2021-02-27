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В Ижевске водитель автобуса съехал с дороги и врезался в опору ЛЭП

Пострадали шесть человек

ИЖЕВСК, 27 февраля. /ТАСС/. Водитель пассажирского автобуса не справился с управлением в Ижевске и врезался опору ЛЭП, сообщило в субботу УГИБДД по Удмуртии. 

"27 февраля 2021 года около 8:00 (7:00 мск) напротив дома №1 по ул. Буммашевская в городе Ижевске водитель автобуса "Нефаз" мужчина 1961 года рождения не справился с рулевым управлением, совершил наезд на препятствие - опору линии электропередачи", - сказано в сообщении. В ГИБДД добавили, что в автобусе находилось 30 пассажиров. На месте аварии работают сотрудники ГАИ. 

Первоначально ГИБДД сказало о четырех травмированных пассажирах - это мужчины 1977 и 1976 годов рождения, 18-летняя девушка и женщина 1959 года рождения. Они доставлены в больницу. 

Как уточнили ТАСС в ГИБДД России, пострадали шестеро: "Сегодня утром в Ижевске водитель "Нефаз" в условиях снегопада на регулируемом перекрестке съехал с дороги вправо по ходу движения и врезался в опору ЛЭП. В результате ДТП пострадали шесть человек", - сказал собеседник агентства.

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