В центре Москвы произошло возгорание в двухъярусной квартире жилого дома

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Возгорание произошло в двухъярусной квартире жилого доме на Пятницкой улице в Москве. Как сообщил ТАСС источник в экстренных службах, люди эвакуировались.

"Сегодня днем на Пятницкой улице, 6/1, на втором этаже наблюдается плотное задымление в двухъярусной квартире. В настоящее время устанавливается очаг возгорания. По предварительным данным, происходит скрытое горение между первым и вторым этажами", - сказал собеседник агентства.

По его словам, до прибытия пожарных люди вышли из здания.

В свою очередь корреспондент ТАСС, который находится на месте происшествия, сообщил, что движение автотранспорта на Пятницкой улице затруднено, движется только одна полоса.