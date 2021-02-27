По факту пожара в больнице Черновцов возбудили уголовное дело

КИЕВ, 27 февраля. /ТАСС/. Полиция Украины возбудила дело по факту пожара в Городской клинической больнице №1 Черновцов, где погиб один человек и еще один получил ожоги. В нарушении правил пожарной безопасности подозревают пациента, сообщила в субботу Национальная полиция на своем официальном сайте.

"По данному факту следователи полиции внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований <...>", - говорится в сообщении. При этом уточняется, что уголовное дело открыто по статье о нарушении требований пожарной безопасности.

В полиции полагают, что правила нарушил один из больных. "Возгорание, вероятно, произошло в результате несоблюдения пожарной безопасности одним из пациентов в боксе отделения, где лечатся больные острой респираторной болезнью COVID-19", - отмечено в сообщении. Проведение экспертиз продолжается.

Происшествие в Городской клинической больнице №1 Черновцов, которая занимается лечением пациентов с коронавирусом, произошло в субботу около 13:00 (14:00 мск). По данным Государственной службы по чрезвычайным ситуациям страны, в одной из палат медицинского учреждения случилось "возгорание кислородной трубы - хлопок". В результате погиб инфицированный коронавирусом больной - 75-летний мужчина, еще один пациент получил 75% ожогов тела и находится в реанимации. В связи с инцидентом из больницы были эвакуированы 20 пациентов.

В начале февраля чрезвычайная ситуация произошла в реанимационном отделении Запорожской областной инфекционной больницы, предназначенном для приема пациентов с коронавирусом. Там при установке аппарата искусственной вентиляции легких случился пожар, в результате которого погибли четыре человека - 26-летняя врач-анестезиолог и трое больных. Еще двое медиков пострадали.