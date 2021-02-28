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В Новгородской области при пожаре в доме погибли два человека

Инцидент произошел в Хвойнинском районе

ТАСС, 28 февраля. Два человека погибли при пожаре в жилом доме в Новгородской области в субботу. Об этом сообщается на официальном сайте главного управления МЧС по региону.

"На пожаре в Хвойнинском районе обнаружены тела двоих погибших", - говорится в сообщении.

Уточняется, что сообщение о пожаре в двухквартирном доме в населенном пункте Кабожа Хвойнинского района поступило в экстренные службы в субботу в 17:17 мск. К моменту прибытия пожарных расчетов огнем была охвачена вся кровля дома. Сейчас пожар потушен.

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