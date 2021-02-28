В Москве задержали мужчину, который подозревается в убийстве в ходе конфликта

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Мужчину убили во время конфликта на востоке Москвы, подозреваемый задержан. Об этом в воскресенье сообщила ТАСС представитель Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова.

Вечером 27 февраля на улице Утренней между двумя мужчинами произошел конфликт, во время которого один из них был ранен ножом. От полученных ранений мужчина 1973 года рождения умер на месте, подозреваемый скрылся. "Благодаря совместной работе следователей и сотрудников ГУ МВД по Москве подозреваемый 1981 года рождения задержан", - сказала Иванова.

В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение в убийстве и избрана мера пресечения.