В Якутии один человек погиб при пожаре в жилом доме

ТАСС, 28 февраля. Пожар произошел в воскресенье ночью в двухэтажном жилом многоквартирном доме в поселке Айхал в Якутии. Один человек погиб, два пострадали, сообщило Главное управления МЧС России по региону.

"28 февраля около 03:00 (суббота 19:00 мск) на телефон пожарно-спасательной службы поступило сообщение о пожаре", - говорится в сообщении ГУ МЧС. В ходе тушения спасатели обнаружили тело погибшего, личность устанавливается.

"Также с места пожара в приемный покой городской больницы были доставлены два человека, получивших травмы", - говорится в сообщении.

По информации спасателей, на момент прибытия первого пожарного подразделения горел второй этаж и кровля здания на площади 180 кв. м, был объявлен повышенный ранг сложности (№ 2). Здание сгорело полностью, общая площадь пожара - 360 кв. м.

На месте работают дознаватели МЧС России, а также следователи и криминалисты следственного комитета. Всего в тушении пожара было задействовано пять единиц пожарной техники и 19 человек личного состава Государственной противопожарной службы Якутии.

По факту пожара прокуратура организовала проверку. По данным ведомства, пожар произошел в деревянном двухэтажном 12-квартирном доме 1991 года постройки. "В ходе проверки прокуратура даст оценку соблюдению требований законодательства о пожарной безопасности. Взяты на контроль вопросы обеспечения жилищных прав граждан, пострадавших в результате пожара, а также результаты процессуальной проверки, проводимой правоохранительными органами по данному факту", - сказали в пресс-службе прокуратуры Якутии.