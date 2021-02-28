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Пожар в здании Семеновского рынка в Мурманске локализовали

Погибших нет

ТАСС, 28 февраля. Возгорание в здании Семеновского рынка в Мурманске локализовано, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС России по Мурманской области.

"По адресу: Мурманск, улица Героев-Североморцев, д. 15, корп. 1, возгорание в здании Семеновского рынка локализовано. Распространения горения нет", - говорится в сообщении.

На месте пожара работают три пожарно-спасательных подразделения (шесть единиц техники), площадь пожара составила примерно 150 кв. м. Информация о возгорании поступила в 06:46 мск. Погибших нет, о пострадавших не сообщается.

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РоссияМурманская область
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