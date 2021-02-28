Полиция начала проверку после получения женщиной ожога глаз на акции памяти Немцова

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Московская полиция проводит проверку из-за получения женщиной ожога глаза в результате распыления баллончика в субботу на акции памяти Бориса Немцова. Об этом сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

Вечером 27 февраля в ходе акции на Большом Москворецком мосту 54-летний москвич после завязавшегося конфликта распылил 35-летней женщине баллончик в лицо и скрылся. "Женщина была госпитализирована с ожогом роговицы глаз. Полиция начала проверку по данному факту", - сказал собеседник агентства.

Сопредседатель партии "Парнас" Борис Немцов был застрелен в центре Москвы 27 февраля 2015 года. На месте убийства Немцова в субботу прошла акция, которую посетили несколько тысяч человек.