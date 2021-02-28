{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В штате Канзас полиция сообщила о возможном взрыве

Пострадали трое правоохранителей, обстоятельства произошедшего устанавливаются

ТАСС, 28 февраля. По меньшей мере трое полицейских пострадали, предположительно, в результате взрыва, прогремевшего в пустующем доме при проверке помещения в городе Уичито (штат Канзас).

"Стражи порядка были направлены для проверки нежилого дома в этом районе. Трое служащих получили ранения в результате возможного взрыва неизвестного устройства, когда вошли в здание, - говорится в публикации местного полицейского управления в Twitter в субботу. - Все трое были доставлены в больницу, двое с легкими травмами и один в тяжелом, но стабильном состоянии".

Позже полиция сообщила, что один из пострадавших был выписан из больницы.

Правоохранительные органы выясняют обстоятельства происшествия, к расследованию были привлечены сотрудники взрывотехнического отряда и агенты Бюро по контролю за оборотом алкоголя, табака, огнестрельного оружия и взрывчатых веществ США.

Теги
США
Уголовное дело возбудили после гибели двух полицейских в ДТП в Дагестане
Подозревается 64-летний водитель водовоза, который, нарушив правила дорожного движения, выехал на встречную полосу и допустил столкновение со служебным автомобилем
Читать полностью