В штате Канзас полиция сообщила о возможном взрыве

ТАСС, 28 февраля. По меньшей мере трое полицейских пострадали, предположительно, в результате взрыва, прогремевшего в пустующем доме при проверке помещения в городе Уичито (штат Канзас).

"Стражи порядка были направлены для проверки нежилого дома в этом районе. Трое служащих получили ранения в результате возможного взрыва неизвестного устройства, когда вошли в здание, - говорится в публикации местного полицейского управления в Twitter в субботу. - Все трое были доставлены в больницу, двое с легкими травмами и один в тяжелом, но стабильном состоянии".

Позже полиция сообщила, что один из пострадавших был выписан из больницы.

Правоохранительные органы выясняют обстоятельства происшествия, к расследованию были привлечены сотрудники взрывотехнического отряда и агенты Бюро по контролю за оборотом алкоголя, табака, огнестрельного оружия и взрывчатых веществ США.