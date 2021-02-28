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Двое детей провалились под лед и утонули в Саратовской области

Ведется поиск их тел
© Владимир Смирнов/ТАСС, архив

ТАСС, 28 февраля. Следователи начали проверку после того, как двое детей провалились под лед в воскресенье в городе Вольске Саратовской области. Об этом журналистам сообщили в следственном управлении СК по региону.

"По предварительным данным, 28 февраля 2021 года компания из пяти малолетних детей прогуливались вдоль реки Волги в городе Вольске. На удалении около 400 м от набережной имени Злобина шестилетний мальчик вышел на лед и провалился. Ему на помощь бросился 11-летний брат и попытался помочь выбраться. Однако толщина ледяного покрова не выдержала веса детей, оба они оказались в воде", - сказано сообщении.

Находившиеся на берегу приятели братьев позвали на помощь, отмечается в сообщении. Следователи осматривают место происшествия, сотрудники областной службы спасения обследуют водоем в поисках тел детей.

"Проводятся комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - уточняется в сообщении.

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