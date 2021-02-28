На востоке Москвы в торговом центре пострадал ребенок при обрыве аттракциона

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Один ребенок пострадал при обрыве аттракциона в детской игровой зоне в торговом центре на востоке Москвы. Об этом ТАСС сообщила начальник пресс-службы прокуратуры Москвы Людмила Нефедова.

"Днем 28 февраля в торговом центре в районе Перово в детской игровой зоне оборвался аттракцион. В результате пострадал несовершеннолетний", - сообщила Нефедова, добавив, что сведения о состоянии здоровья других детей, находившихся в игровой зоне, уточняются.

В ходе проверки Перовская межрайонная прокуратура установит причины и условия произошедшего, а также даст оценку исполнению ответственными лицами требований федерального законодательства о несовершеннолетних, в том числе безопасности оказываемых услуг для жизни и здоровья населения.

В свою очередь представитель Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова сообщила ТАСС, что ребенок упал с неисправного аттракциона. Следствие также проводит проверку после случившегося. "В рамках проверки следователи дадут правовую оценку происшествию на предмет наличия признаков преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)", - сообщила Иванова.

В новость внесены изменения (18:17 мск) - добавлены подробности после второго абзаца.