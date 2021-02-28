В Ленобласти арестовали восьмерых подозреваемых в драке со стрельбой в кафе

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 февраля. /ТАСС/. Суд в Ленинградской области отправил в СИЗО восемь человек, задержанных после драки с перестрелкой в кафе в Шлиссельбурге, в ходе которой был убит мужчина, сообщили журналистам в воскресенье в следственном управлении СК РФ по Ленинградской области.

"По ходатайству следственного органа восьмерым гражданам, подозреваемым в совершении преступлений, предусмотренных п. "ж" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору), ч. 2 ст. 222 УК РФ (незаконное хранение и ношение оружия группой лиц по предварительному сговору), ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство с применением оружия), избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.

Конфликт произошел вечером 25 февраля, в нем участвовало более 50 человек. Мужчина 1982 года рождения, в ходе конфликта получивший несколько огнестрельных ранений, погиб. Еще одного раненого доставили в медучреждение. В ходе оперативно-разыскных мероприятий провели обыски по местам жительства подозреваемых, там обнаружили и изъяли несколько единиц огнестрельного оружия и большое количество боеприпасов.

Ранее сообщалось, что, по предварительным данным, конфликт возник на экономической почве между двумя группами представителей одной диаспоры.