В отношении координатора штаба Навального в Нижнем Новгороде возбудили дело

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Координатор штаба Алексея Навального в Нижнем Новгороде Роман Трегубов получил уведомление о возбуждении в отношении него уголовного дела о нарушении санитарно-эпидемиологических правил, сообщил ТАСС его адвокат Александр Караваев.

"[Роман Трегубов] и я, соответственно, получили этот документ", - сказал он, отвечая на вопрос о публикации в социальных сетях фотографии уведомления о возбуждении в отношении Трегубова и неустановленных лиц уголовного дела по ч. 1 ст. 236 УК РФ ("Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей либо создавшее угрозу наступления таких последствий").

Караваев полагает, что поводом для возбуждения уголовного дела могли стать акции, прошедшие 23 или 31 января, но дополнительные детали адвокату не известны.

Оперативно предоставить комментарий в пресс-службе Главного управления МВД России по Нижегородской области не смогли, ТАСС направил запрос в ведомство.

Несанкционированные акции прошли в нескольких городах России 23 и 31 января. МВД и прокуратура неоднократно призывали не принимать участие в несогласованных мероприятиях, предупреждая об ответственности вплоть до уголовной.