В Подмосковье на Внуковском заводе огнеупорных изделий загорелся склад

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Склад загорелся на территории Внуковского завода огнеупорных изделий в Одинцове в Московской области. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Московской области.

"На Союзной улице, 7 в Одинцове горит склад на территории Внуковского завода огнеупорных изделий", - сказал собеседник агентства. По данным МЧС, площадь горения увеличилась до 1,5 тыс. кв. м. Первоначально она составляла 950 кв. м.

Как сообщили ТАСС в МЧС России, горит одна из секций склада готовой продукции. Информация о пострадавших не поступала.