В Забайкальском крае опрокинулся бензовоз

ТАСС, 1 марта. Бензовоз опрокинулся в Калганском районе Забайкальском края рядом с границей с Амурской областью, произошел разлив 3,5 т дизельного топлива. Водитель пострадал и был госпитализирован, сообщила в понедельник пресс-служба регионального ГУ МЧС.

"1 марта в 10:52 (04:52 мск) получена информация об опрокидывании в 2 км от села Калга Забайкальского края бензовоза, принадлежащего старательской артели, транспортировавшего 7 т дизельного топлива. В результате произошел разлив 3,5 т дизельного топлива", - говорится в сообщении

Пострадал водитель бензовоза, его доставили в центральную районную больницу в Калге.

"Для устранений последствий ДТП привлечено 10 человек и две единицы инженерной техники от старательской артели", - добавили в ГУ МЧС.