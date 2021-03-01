В Приморье локализовали пожар в трехэтажном здании

ВЛАДИВОСТОК, 1 марта. /ТАСС/. Пожар в трехэтажном административном здании в городе Артеме Приморского края локализован на площади 1,3 тыс. кв. м, сообщила в понедельник пресс-служба ГУ МЧС по Приморскому краю.

"Было установлено, что в трехэтажном здании горит неэксплуатируемая мансарда. По уточненной информации площадь горения составила 1300 кв. м. Пострадавших в результате пожара нет. В качестве превентивных мер из здания эвакуированы 20 человек. В 13:01 (06:01 мск) пожар локализован", - говорится в сообщении.

К тушению здания по улице Кирова привлечены 57 человек личного состава и 14 единиц техники. Тушение продолжается.