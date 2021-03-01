Бывшего замначальника колонии в Пермском крае оштрафовали после массовой драки заключенных

ПЕРМЬ, 1 марта. /ТАСС/. Суд оштрафовал бывшего заместителя начальника исправительной колонии № 9 в Соликамске (Пермский край) по делу о превышении должностных полномочий и халатности. Об этом в понедельник сообщает следственное управление СК РФ по региону.

"Бывший заместитель начальника ФКУ ИК-9 ГУФСИН России по Пермскому краю признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий) и ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность). Приговором суда осужденному назначено наказание в виде штрафа в размере 120 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

В сентябре 2019 года в ИК-9 избили и изнасиловали заключенного, а затем произошла массовая драка, в которой участвовали 25 человек. Месяц спустя еще один осужденный устроил протест на осветительной мачте, где требовал личной встречи с прокурором, еще позже в этой же колонии осужденный совершил самоубийство, а другой нанес себе увечья. Тогда после проверки начальника исправительной колонии №9 (ИК-9) Салима Абдурахманова отстранили от должности. В ходе расследования уголовного дела бывшего замначальника следствие установило, что он поместил одного из осужденных в психиатрический стационар на территории учреждения без его согласия, а также ненадлежащим образом исполнил свои должностные обязанности, что привело к тому, что несколько десятков осужденных дезорганизовали деятельность исправительного учреждения и причинили телесные повреждения различной степени тяжести 25 осужденным.