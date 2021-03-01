Три человека погибли в результате пожара в частном доме под Волгоградом

ВОЛГОГРАД, 1 марта. /ТАСС/. Три человека погибли в понедельник утром на пожаре в частном доме в Волгоградской области. Об этом сообщил ТАСС руководитель пресс-службы ГУ МЧС по региону Дмитрий Уланов.

"Сегодня в 08:15 мск поступило сообщение о пожаре в Нехаевском районе Волгоградской области. В селе Солонки на улице Партизанской горел деревянный дом размером 10 на 7 метров по всей площади с обрушением кровли. Пожарные расчеты ликвидировали горение в 09:10 мск. При разборе завалов обнаружены тела трех погибших, детей среди них нет", - сказал Уланов.

Он добавил, что на место ЧП выехали специалисты испытательной пожарной лаборатории, которые установят причины пожара.