Под Тверью трое мужчин жестоко убили лосиху

ТАСС, 1 марта. Уголовное дело о незаконной охоте возбудили после публикации в соцсетях видео жесткого убийства лосихи в лесу на границе Тверской и Вологодской областей. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по Тверской области.

По версии следствия, в период с 23 по 26 февраля трое мужчин организовали охоту вблизи деревни Раменье и убили лосиху. Согласно сведениям Министерства природных ресурсов и экологии Тверской области, государству причинен вред в размере 400 тыс. рублей. Видеозапись охоты опубликовали в соцсетях, а также в региональных и федеральных СМИ.

Губернатор Тверской области Игорь Руденя взял на личный контроль расследование уголовного дела, сообщила пресс-служба правительства региона. "Это вопиющее, резонансное событие. Люди на снегоходах загнали животное, душили его и снимали это на видео", - приводит пресс-служба слова Рудени.