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В ДТП в Амурской области пострадали пять человек

На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции

ТАСС, 1 марта. Пять человек пострадали в результате столкновения "Газели" и автобуса в Амурской области. Об этом ТАСС сообщили в Госавтоинспекции России.

"По предварительным данным, в Белогорске водитель, управляя автомобилем ГАЗ при проезде регулируемого перекрестка на запрещающий сигнал светофора, совершил столкновение с автобусом. В результате ДТП пять пассажиров автобуса получили телесные повреждения и после оказания медицинской помощи были направлены на амбулаторное лечение", - сказал собеседник.

По его словам, на месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, которые устанавливают причины произошедшего.

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