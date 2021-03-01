В ДТП в Амурской области пострадали пять человек

ТАСС, 1 марта. Пять человек пострадали в результате столкновения "Газели" и автобуса в Амурской области. Об этом ТАСС сообщили в Госавтоинспекции России.

"По предварительным данным, в Белогорске водитель, управляя автомобилем ГАЗ при проезде регулируемого перекрестка на запрещающий сигнал светофора, совершил столкновение с автобусом. В результате ДТП пять пассажиров автобуса получили телесные повреждения и после оказания медицинской помощи были направлены на амбулаторное лечение", - сказал собеседник.

По его словам, на месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, которые устанавливают причины произошедшего.