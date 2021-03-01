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Самолет Turkish Airlines приземлился в аэропорту Стамбула после сообщения о бомбе на борту

Пассажиры были эвакуированы

АНКАРА, 1 марта. /ТАСС/. Силы безопасности Турции проверили в понедельник самолет авиакомпании "Турецкие авиалинии", приземлившийся в аэропорту Стамбула, после сообщения о бомбе на борту. Об этом сообщил представитель турецкого национального авиаперевозчика Яхья Устюн.

"Поступило сообщение о бомбе на рейсе ТК1752 Осло - Стамбул. После посадки нашего самолете в аэропорту Стамбула наши пассажиры были благополучно эвакуированы. В результате проверки полицейскими было установлено, что сообщение было ложным", - написал он на своей странице в Twitter.

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