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В Приамурье студентка техникума открыла стрельбу по учащимся из пневматического пистолета

Причиной происшествия стал конфликт между девушкой и одногруппниками

ТАСС, 2 марта. Студентка техникума города Райчихинска в Приамурье открыла стрельбу по учащимся из пневматического пистолета. Началась проверка, сообщила во вторник пресс-служба региональной прокуратуры.

"Установлено, что 24 февраля 2021 года 16-летняя студентка выстрелила по другим учащимся. Причиной стала конфликтная ситуация между девушкой и одногруппниками. Стрельба осуществлялась на улице из пневматического пистолета", - говорится в сообщении.

Как уточнили ТАСС в региональном Минздраве, информация о пострадавших не поступала.

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