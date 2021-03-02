В Приамурье студентка техникума открыла стрельбу по учащимся из пневматического пистолета

ТАСС, 2 марта. Студентка техникума города Райчихинска в Приамурье открыла стрельбу по учащимся из пневматического пистолета. Началась проверка, сообщила во вторник пресс-служба региональной прокуратуры.

"Установлено, что 24 февраля 2021 года 16-летняя студентка выстрелила по другим учащимся. Причиной стала конфликтная ситуация между девушкой и одногруппниками. Стрельба осуществлялась на улице из пневматического пистолета", - говорится в сообщении.

Как уточнили ТАСС в региональном Минздраве, информация о пострадавших не поступала.