Порядка 40 тыс. домов на севере Австралии остались без электричества из-за циклона "Ниран"

СИДНЕЙ, 2 марта. /ТАСС/. Более 40 тыс. домов остались без электричества и связи из-за тропического циклона "Ниран", обрушившегося на северо-восточную часть Австралии во вторник и вызвавшего шквалистый ветер, обильные ливни и наводнения. Об этом сообщил портал 9News.

По его данным, циклон обрушился на северо-восточное побережье континента в 05:00 по местному времени (22:00 1 марта мск) к северу от Кэрнса. Из-за шквалистого ветра и обильных осадков в районе оказались повалены деревья и повреждены линии электропередачи. В пригородах Таунсвилла несколько зданий были частично разрушены упавшими деревьями, более 40 тыс. домов остались без электричества и связи.

Прибрежные поселки Лусинда, Галифакс, Макнад и Корделия, расположенные в долине реки Херберт, оказались отрезаны от основных автомагистралей и дорог из-за паводков и наводнений. 38 общеобразовательных школ были закрыты из-за экстремальных погодных условий, а жителям городов, расположенных на восточном побережье между мысом Флэттери и городом Иннисфейл (250 км к северу от Таунсвилла), предписано быть готовыми к эвакуации.

Как сообщили в национальном метеобюро, скорость порывов ветра в прибрежных районах достигает 38 м/с, а объем выпавших осадков превышает 250 мм. Ожидается, что в ближайшие два дня циклон сохранит свою силу и продолжит движение на север вдоль восточного побережья Австралии, а после покинет континент и двинется на восток в Коралловое море.