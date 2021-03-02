В Смоленске в ДТП пострадали четыре человека

ТАСС, 2 марта. Четыре человека, включая ребенка, получили травмы в результате ДТП в Смоленске. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе регионального управления МВД.

"По предварительной информации, во вторник в 08:25 мск автомобиль Renault [на дороге] совершал поворот, не предоставил преимущества ВАЗ-2115 и совершил столкновение с последующим наездом на пешеходов. В результате ДТП пострадали пассажиры ВАЗ-2115 - женщина и ребенок, и пешеходы - две женщины, их всех забрала скорая", - сказали в пресс-службе.

Информация о состоянии пострадавших уточнятся. На месте аварии работают полицейские, устанавливаются все обстоятельства происшествия.