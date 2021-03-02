В ДТП с грузовиком на Кубани погиб один человек

КРАСНОДАР, 2 марта. /ТАСС/. Легковой автомобиль выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком в Славянском районе Краснодарского края утром во вторник. В результате ДТП один человек погиб, еще четверо пострадали, сообщили ТАСС в отделе пропаганды краевого управления ГИБДД.

"Во вторник в 06:55, по предварительным данным, водитель 1994 года рождения, управляя автомобилем ВАЗ-2107, двигаясь по автодороге Краснодар - Славянск-на-Кубани - Темрюк со стороны станицы Анастасиевской в сторону Темрюка, выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с движущимся во встречном направлении автомобилем ГАЗ под управлением водителя 1987 года рождения", - сообщили в отделе пропаганды.

Уточняется, что в результате ДТП водитель автомобиля ВАЗ погиб до приезда скорой помощи, три пассажира автомобиля ВАЗ получили телесные повреждения и доставлены в больницу. Также пострадал водитель автомобиля ГАЗ.

"Автоинспекторами был обследован данный участок автодороги, недостатков эксплуатационного состояния не выявлено", - добавил представитель ведомства, отметив, что на дороге вводили реверсивное движение, сейчас оно снято и движение восстановлено в полном объеме.