Суд в Петербурге приговорил к 5,5 года колонии вербовщика террористов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 марта. /ТАСС/. Коллегия судей 2-го Западного окружного военного суда на выездном заседании в Санкт-Петербурге приговорила Исфандиера Акрамова к 5,5 года колонии за вербовку двух человек для отправки в Сирию и вступлению в международную террористическую организацию "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), сообщили журналистам в пресс-службе управления ФСБ по городу и Ленинградской области.

"Выездной коллегией Второго Западного окружного военного суда Акрамов Исфандиер приговорен к пяти годам и шести месяцам лишения свободы", - говорится в сообщении.

Отбывать наказание он будет в колонии общего режима. Как было установлено на суде, Акрамов на территории Петербурга склонял двух граждан Таджикистана к поездке в Сирию для того, чтобы они принимали участие в боевых действиях на стороне боевиков. Мужчину признали виновным в содействии терроризму.

Как уточнили в управлении ФСБ, пособника террористов ранее удалось задержать оперативникам спецслужбы совместно с сотрудниками главка МВД по Петербургу и Ленобласти.